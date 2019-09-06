В Киевской области правоохранители изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

Уточняется, что в ходе расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием, проведен ряд обысков на территории Киевской области, во время которых обнаружено и изъяли 10 предметов похожих на пистолеты; части для пистолетов (пружины, затворы, магазины); 1400 предметов похожих на патроны калибра 7х62 и 9 мм.

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицам, причастным к незаконному хранению и сбыту оружия и боеприпасов о подозрении в совершении указанного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ нашла в школе тайник, в котором оказалось потерянное оружие.

Также мы сообщали, что в Киевской области мужчину приговорили к 6 годам за незаконное хранение оружия и торговлю наркотиками.