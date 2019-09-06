Посольство США в Украине считает, что правоохранители должны быстро и непредвзято расследовать инциденты, связанные с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и ее родными. Об этом сказано в сообщении, обнародванном в Facebook.

"Мы поддерживаем быстрое и непредвзятое расследование инцидентов, связанных с бывшей главой НБУ Гонтаревой и ее семьей", - говорится в сообщении посольства.

Скриншот: Facebook/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Напомним, экс-главу Нацбанка Гонтареву в Лондоне сбила машина.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как прошлой ночью в Киеве был сожжен автомобиль Audi А7, зарегистрированный на невестку и тезку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Также мы писали, что Гонтарева связала этот инцидент с ДТП, в котором ее сбила машина и заявила об атаке на свою семью.