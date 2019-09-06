В субботу, 7 сентября, в Украине ожидается жаркая и солнечная погода. Переменная облачность возможна лишь в Киеве и столичном регионе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

В западных областях температура воздуха ночью составит +12-15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +23-25.

В северных и центральных областях ночью прогнозируют +12-18, днем температура воздуха составит +23-28.

В восточных регионах ночью ожидается до +14-15 градусов, днем прогреется до +26-27.

На юге страны ночью обещают +16-18, днем потеплеет до +26-29 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что август в Киеве ознаменовался самым жарким днем в году.

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