В списках обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами есть и украинский политзаключенный Олег Сенцов, и главред "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что Россия планирует выдать Украине 24 пленных моряков, которые были захвачены в Керченском проливе осенью прошлого года, и еще 11 человек, среди которых Олег Сенцов.

По данным источников, обмен должен состояться 7 сентября, до тех пор списки могут меняться. Однако первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле "35 на 35". Но эта формула еще может поменяться в последний момент, говорит источник.

Неизвестно, будут ли переданы Украине Станислав Клых и Николай Карпюк. О том, что у Москвы "особая позиция" по их выдаче говорил президент Владимир Путин на встрече с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком. Кроме того, под вопросом выдача двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых задержали после событий в Керченском проливе осенью прошлого года. Их в России обвиняют в руководстве действиями трех украинских кораблей.

Киев, в свою очередь, собирался выдать обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

Напомним, в ночь на 30 августа появилась информация, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся. Информацию перепостил генпрокурор Руслан Рябошапка. Однако позже ее опровергли в Офисе президента. "Страна" подробно описывала, кто запустил фейк по обмену пленными и что на самом деле тормозит процесс.

Впрочем, потом стало известно, что обмен действительно скоро произойдет. 5 сентября президент РФ Путин встретился с Медведчуком и подтвердил скорый обмен. А в Украине на днях выпустили под личное обязательство Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу МН17, который должен поучаствовать в обмене.