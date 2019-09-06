Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") предлагает ввести новый вид эмиссионных ценных бумаг - банковские сертификаты.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что проект закона №1112 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно финансовых инструментов банков предусматривает банковские сертификаты двух видов - процентные и дисконтные. Эмиссия банковских сертификатов может быть разовой и серийной.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, банковский сертификат объединяет свойства банковского вклада и ценной бумаги, имеет удобный технологический механизм выпуска и обслуживания. В отличие от сберегательных (депозитных) сертификатов, банковский сертификат будет существовать в бездокументарной форме и в связи с этим иметь удобные для владельца механизмы учета и обращения на вторичном рынке.

Банковский сертификат с небольшой потерей доходности можно будет продать другому банку или лицу (в том числе на фондовой бирже с применением механизмов гарантирования исполнения сделок по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты"), или отчуждать любым другим способом в удобное время без необходимости личного обращения в банк-эмитент и прохождения большого количества бюрократических процедур переоформления сертификата на другое лицо.

Отметим, что идея с банковскими сертификатами в Украине не нова. Еще в октябре 2018 года Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал Раде принять за основу законопроект о финансовых инструментов банков. Законопроектом №9034 предлагалось ввести банковские сертификаты - новый вид эмиссионных ценных бумаг, которые будут выпускаться банками.

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