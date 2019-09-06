Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, генерального прокурора Руслана Рябошапку и министра иностранных дел Вадима Пристайко. Указ президента опубликован на сайте главы государства.

Также в документе указано, что в состав СНБО введены премьер-министр Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу СБУ Василия Грицака, экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, экс-генпрокурора Юрия Луценко, экс-спикера парламента Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко, экс-министра обороны Степана Полторака.

Ранее "Страна" писала о том, что генпрокурор Рябошапка подписал приказ о назначении своим первым замом Виталия Касько.

Также мы сообщали, что губернатором Запорожской области Зеленский назначил застройщика из Ровно.