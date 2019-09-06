Вчерашнее освобождение Владимира Цемаха - артиллериста из "ДНР" - вызвало шквал эмоций.

Этого сепаратиста выкрали украинские спецслужбы еще летом из города Снежное на неподконтрольной территории. Официально ему предъявили участие в террористической организации. Но все при этом говорили, что Цемах - один из ключевых свидетелей по делу о малазийском "Боинге".

Поэтому, когда Цемаха отпустили из СИЗО с явным прицелом на обмен пленными - многих это возмутило. В соцсетях заговорили о том, что Киев "прогнулся под Путина" и под давлением Москвы отдает ключевого свидетеля Гаагского трибунала.

Масла в огонь подлили и Нидерланды. Международная следственная группа по сбитому на Донбассе Боингу попросила не выдавать Цемаха в Россию.

В то же время раздаются голоса и о том, что никаким ценным свидетелем "Борисыч" не является. "Страна" собрала мнения о том, стоило ли отпускать Владимира Цемаха.

"Украина окажется в ловушке"

В целом мнения разделились на три основных группы. Первая - это те, кто считает, что Цемаха отпускать было нельзя из-за его высокой ценности в вопросе "Боинга".

Правда, открытых данных о такой ценности очень мало. Главное доказательство - это слово то ли "Бук", то ли "х@й", произнесенное "Борисычем" на видео, опубликованном давно в российских СМИ.

Впрочем, там из слов Цемаха мало что понятно (детальнее об этом читайте в материале Какое слово из трех букв запикали на видео Цемаха. Главные вопросы по командиру ПВО "ДНР", которого вывезли в Киев).

Более того, вчера прокурор в суде заявил, что подозрений по делу "Боинга" Цемаху не предъявлялось. Хотя дело это выделено в отдельное производство.

Тем не менее, появилась целая "секта свидетелей Цемаха", которые уверены, что именно он - ключевой свидетель для Гааги. Особенно возмущены "порохоботы", которые усмотрели в эпизоде с Цемахом прогиб под Кремль. Вчера они даже устроили немногочисленную акцию протеста на Майдане.

Бушуют страсти и в соцсетях. Пытавшийся попасть в Раду по спискам "Европейской солидарности" Сергей Высоцкий назвал и освобождение "Борисыча", и вообще предстоящий обмен - "ловушкой Кремля".

"Политика Украины была (при Порошенко - Ред.) последовательной и скоординированной. Фактически, государство проводило единую программу по освобождению украинцев с упором на правовую ответственность России за агрессию.

В случае ожидаемого обмена Цемаха мы наблюдаем полную гибель именно единой правовой позиции украинского государства. Определенным является то, что обмен состоится как точечное событие. Благодаря тому, что Президенту Зеленскому Путиным были непрозрачно даны ничем не подкрепленные обещания.

Обмен будет иметь непрогнозируемые внешнеполитические последствия для Украины. Вплоть до изменения позиции по санкциям со стороны Нидерландов и ряда других европейских стран. Эти личные договоренности Путина и Зеленского на фоне непонимания последнего важности работы институтов государства может привести к тому, что Украина окажется в ловушке", - написал экс-нардеп.

"Зраду" в освобождении артиллериста "ДНР" нашел и военный эксперт Алексей Арестович.

"Кремль додавил в этом вопросе администрацию Зеленского.

Дилемма: до какой степени уступок готова дойти Зе-команда в вопросе подготовки встречи на высшем уровне в рамках Нормандского формата и, в целом, урегулирования с Россией, получен.

И формулируется так: "до значительных".

Впереди - интересные объяснения с судом в Гааге. Центральным вопросом остаётся:

- успел ли Цемах дать хоть какие-то показания?..

Хочу подчеркнуть, что подобное решение без одобрения Трампа/Макрона состояться вряд ли могло.

Нас продолжают активно мирить с Россией, за счет существенных уступок Путину".

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что Конституция запрещает выдавать украинских граждан. Забывая, видимо, что по факту тем же "ДНР" и "ЛНР" были выданы уже сотни украинцев.

"Напомню, президенту Зеленскому прежде всего, и всем, кто не очень вчитывался в Конституцию: Основной Закон Украины запрещает выдавать граждан Украины другому государству. Кто бы их не требовал выдать - Путин, Трамп, или кто-то другой. Запрещает!

Так вот, подозреваемый Украины и Международной командой по расследованию MH17 в совершении акта терроризма Цемах, так же как и подозреваемый Украины в государственной измене офицер Ракушин, которых только что выпустили из-под ареста и наверняка готовят к выдаче Путину, - оба являются гражданами Украины.

Если их выдадут - это станет прецедентом: можно махнуть рукой на Конституцию и при определенных обстоятельствах выдать кого-либо из граждан Украины любой другой стране. Особенно, если государство в пакете выдачи / обмена предложит нашей стране / власти что-то очень важное / нужное.

Интересно, а если Америка, где расследуются дела и в них звучит фамилия Коломойского, вдруг потребует его выдачи своем правосудию, президент Зеленский вспомнит о конституционном запрете, или махнет рукой как сейчас?".

"Как можно возмущаться обменом Цемаха и требовать свободы Сенцову?"

Другая группа комментаторов считает, что Цемах действительно ценный свидетель, но забрать удерживаемых в России украинцев - важнее геополитических преимуществ (тем более, пока еще призрачных).

"Я считаю, что обмен Цемаха на украинских политзаключенных оправдан. Если мы, конечно, больше ценим своих людей и граждан, чем государственные интересы", - пишет журналист Виталий Сыч.

Блогер Вадим Фульмахт считает, что интересы голландского следствия нельзя ставить выше возврата домой Сенцова и моряков.

"Я искренне восхищаюсь людьми, которые точно знают, стОит ли обмен Сенцова (и ко) выдачи россиянам Цемаха (и ко).

Прекрасно вижу все аргументы и за, и против.

С одной стороны, отдавать преступника в обмен на заложников - это значит, поддерживать террориста в том, чтобы брать следующих заложников.

С другой - всякое государство обязано защищать своих граждан, но инфопионерам этого не понять - ведь они родом из совка, где о своих думали в последнюю очередь.

Больше всего умиляют эксперты, которые пугают отменой санкций обиженными голландцами. Вы забыли, как эти же голландцы голосовали за возврат России в ПАСЕ? Освежить память?

Что касается моего мнения: такой вилки я никому не пожелаю, выбор ужасный. И я, наверное, предпочел бы "не сдавать стратегические интересы".

Но я одно не пойму: как можно возмущаться обменом и одновременно требовать освобождения Сенцова? Гвозди бы делать из таких патриотов".

"Вы уверены, что такой свидетель нам нужен?"

Есть и те комментаторы, которые сомневаются в непреходящей ценности "Борисыча" для дела "Боинга".

Развернутые посты на этот счет написал журналист Станислав Речинский. Он приводит цитату Цемаха, в которой он утверждает, что самолет сбил украинский истребитель. И предполагает, что "Борисыч" - это "торпеда" россиян, которые хотя именно такого свидетеля в Гаагском трибунале.

"Цемах: "А "Сушка" вторая сбила "Боинг". Это я в курсе." Вы уверены, что такой свидетель нам нужен?) Да еще в Нидерландах. Если он начнет нести чушь о "сушке"? И если возникут по ходу вопросы о применении штурмовой авиации? Цемах не свидетель. Он успешная спецоперация РФ. Показали странную видеозапись на сайте партии "Родина", потом дали выкрасть и вывезти беспрепятственно. А потом Цемах начал нести чушь. А потом ответственного за операцию генерала Петрова вместо награждения отправили в ссылку в Кировоградскую область. За то что втянул Украину в неприятную ситуацию из которой оптимального выхода нет", - пишет Речинский.

По его мнению, "ситуация с Цемахом напоминает трехфазовую многоходовочку с учётом его появления здесь перед самой передачей дела голландской стороне:

- надувание "мыльного пузыря" его значимости

- постановка украинской стороны на "растяжку" (нынешняя фаза) т.е. какой вариант не выбери - херовый

- и фаза "молот и наковальня" между которыми окажется украинская сторона, просто в зависимости от сценария 1 или 2 будут разные "молоты" и "наковальни".

И самое главное, на все эти вещи нельзя смотреть прямолинейно, потому что русские всегда играют от обратного".