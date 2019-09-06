В пятницу, 6 сентября, на Лесном кладбище Киева нашли полуразложившийся труп мужчины. Об этом со ссылкой на источники в полиции пишет "Информатор".

Тело мужчины находилось на 68 участке кладбища. Его обнаружил случайный прохожий ранним утром. По его данным, тело было подвешено на дереве. Уточняется, что вопреки распространенной в СМИ информации, оно не было обгоревшим, но на нем действительно образовались черные пятна - из-за того, что начался процесс разложения.

Свидетель, который нашел труп, вызвал на место сотрудников полиции. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личность погибшего и детали случившегося.

Напомним, патрульные спасли в Киеве женщину, которая наглоталась таблеток на кладбище.

Также мы писали, что на Байковом кладбище в Киеве мужчина умер у могилы родителей.