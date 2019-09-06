В Киеве мужчина покончил с собой, застрелившись из ружья. Об этом сообщает Информатор в пятницу, 6 сентября.

Инцидент произошел в Деснянском районе днем, 5 сентября. В Киеве по адресу улица Киото, дом 13, прозвучали выстрелы. Источником звука оказалась одна из квартир 16-этажного дома. Во время обследования квартиры на балконе нашли труп мужчины.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 14:15. По словам правоохранителей, тело погибшего мужчины находилось на балконе. Рядом с телом лежало ружье. Врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Фото: kiev.informator.ua

Выяснилось, что у погибшего мужчины было онкологическое заболевание. Он отказался от лечения и позвонил своему брату и попрощался с ним. После чего погибший закрылся от жены в комнате. Через некоторое время прозвучал выстрел.

Предварительно, мужчина нанес себе смертельное ранение из ружья в подбородок. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Видео: youtube.com

Напомним, что в первый день осени под Киевом покончили с собой четыре мужчины.

Также мы писали о том, что в Киеве мужчина зарезал жену на улице и пытался покончить с собой.