Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы опровергла распространенную в СМИ информацию о направлении осужденной на 10 лет виновницы ДТП в шестью погибшими Елены Зайцевой в учреждение исполнения наказаний с привилегированными условиями содержания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, Елена Зайцева осуждена по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины к 10 годам лишения свободы. Преступление, предусмотренное частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины является преступлением совершенным по неосторожности.

Порядок определения осужденным вида учреждения исполнения наказаний регламентирован приказом Минюста.

Согласно документу, в исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания направляются впервые осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности.

"В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины существует только один сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, при государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№ 79)", - говорится в сообщении.

Поэтому Елену Зайцеву отправили в это исправительное учреждение, согласно требованиям закона. Порядок и условия отбывания наказания там организованы в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

"Об условиях содержания осужденной Зайцевой Е.А. сообщаем, что одним из приоритетных направлений деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы Украины является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что "осужденный за драку футболист Кокорин и его брат выйдут на свободу досрочно.

Также мы сообщали, что суд освободил из СИЗО подозреваемого в госизмене офицера ВСУ, его готовят к обмену.