В Индии 74-летняя женщина Эрраматти Мангаямма родила двойню и установила мировой рекорд. Это произошло благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), передает Daily Mail.

Еще 30 лет назад у женщины наступила менопауза, а детей у нее не было. Мангаямма всегда мечтала о детях, поэтому не оставила попытки забеременеть.

В ноябре 2018 года женщина обратилась в клинику репродуктивного здоровья. Там взялись помочь индуске, еще и решили оплатить большую часть процедур. Для процедуры ЭКО использовали успешно оплодотворенные донорские яйцеклетки.

На протяжении всей беременности Мангаямма лежала в больнице под наблюдением врачей. В четверг, 5 сентября, женщина родила двух здоровых девочек с помощью кесарева сечения. После документального подтверждения своего возраста Мангаямма станет старейшей женщиной, которой удалось родить. Пока рекорд принадлежит испанке Марии дель Кармен Бусаде де Ларе, родившей двойню в 66 лет.

Фото: dailymail.co.uk

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