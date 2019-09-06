В Министерстве юстиции рассматривают возможность создания третейского суда в Украине. Об этом в интервью The Page сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Хотим создать отдельный третейский суд. Например, сейчас Украина судится в Стокгольме. Там есть авторитетный международный суд. Все это можно будет сделать здесь", - сказал Денис Малюська.

По мнению Малюськи, этот суд должен работать наравне со Стокгольмским и Лондонским судами. Он добавил, что чтобы реализовать это, необходимо привлечь к работе иностранных судей с хорошей репутацией.

Как считает министр, таким образом можно будет улучшить в Украине инвестиционный климат для крупного бизнеса. Это касается тех, у кого есть негативный опыт, у которого забирали активы.

Также Малюська отметил, что первой задачей министерства будет борьба с коррупцией в судебной системе.

"Просто банально сейчас первая задача - убрать существующий произвол, коррупционную составляющую, которой пронизаны все ветви. Затем строить новую инфраструктуру, имея хоть какую-то базовую стабильность. Потому что сейчас приглашать иностранцев, строить арбитражные суды, когда можно отобрать все без суда, в этом нет смысла. Мы закрываем ключевые дыры в ближайший месяц и затем переходим к более долгосрочным планам",- сказал он.

Отметим, третейский суд - это единоличный арбитр (третейский судья) или коллегия арбитров, избранные в согласованном порядке сторонами или назначенные Арбитражным учреждением для разрешения спора, возникшего из гражданско-правовых отношений. Такие суды не входят в систему судов общей юрисдикции и разрешают споры по экономическим договорам.

Напомним, "Страна" писала о том, что 38-летний Денис Малюська стал новым министром юстиции в Кабинете министров Алексея Гончарука. В Раду прошел под № 21 в списке партии "Слуга народа", после назначения сложил депутатский мандат. Работал зампредседателя правления BRDO сектора Группы Всемирного банка - грантовая организация, занимающаяся разработкой реформ.

Также мы писали, что Министр Малюська на минуту зашел на Facebook, чтобы поообещать, что при нем коррупции в органах юстиции не будет.