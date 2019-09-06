Гепатит С теперь разрешено лечить у детей, начиная с 3 лет. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Украины.

"28 августа 2019 года Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration - FDA) позволило лечение гепатита С у детей от 3 лет препаратами прямого противовирусного действия. Такое решение касается препаратов с действующими веществами "Софосбувир" и "Софосбувир/Ледипасвир", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для детей, имеющих хронический вирусный гепатит С с 2 или 3 генотипом, в случае наличия и отсутствия цирроза печени рекомендовано лечение "Софосбувиром" в комбинации с "Рибавирином". Продолжительность лечения составляет 12 или 24 недели.

Для лечения гепатита С у детей с генотипами 1, 4, 5, 6 без цирроза печени или с компенсированным циррозом рекомендуется использовать "Софосбувир/Ледипасвир". Продолжительность лечения составляет 12 или 24 недели. В случае наличия декомпенсированного цирроза при этих генотипах - в комбинации с "Рибавирином". Продолжительность лечения составляет 12 недель.

В ЦОЗ отметили, что ранее лечение вирусного гепатита С рекомендовали начинать только с 12 лет. А теперь, благодаря раннему началу лечения, у детей будет предупреждено развитие серьезных поражений печени.

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