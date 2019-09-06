В Киеве, в окрестностях которого вчера вспыхнул пожар, рано утром в пятницу, 6 сентября, на улице Коллекторной загорелся торф. Близлежащие жилые районы затянуло дымом. Об этом говорится на Facebook-странице заместителя главы КГГА Петра Пантелеева в пятницу, 6 сентября. Там же опубликованы соответствующие фото.

"Внимание! Сегодня в 6:09 произошел небольшой пожар на 30 кв м торфа на улице Коллекторной. Пожарно-спасательные подразделения города Киева уже в 9:00 ликвидировали пожар. Именно с этим и связана задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающих территориях. Работа завода "Энергия" не является причиной задымленности", - говорится в опубликованном сообщении.

Замглавы КГГА попросил обращаться за информацией к его пресс-секретарю или к КП "Киевтеплоэнерго".

Пользователи в соцсетях жаловались, что столичные D затянуло дымом, а в воздухе стоит неприятный запах. Жители микрорайонов предполагали, что произошел выброс с мусоросжигательного завода "Энергия".

Фото: facebook.com/DVisti

Как сообщала "Страна", в августе торфяники горели в Киевской области. Их не могли потушить несколько дней. То же самое было и в июле.