Украина и Россия сегодня могут провести обмен пленными. Его накануне анонсировал президент РФ Владимир Путин, заявив, что обмен будет масштабным.

Позже адвокат удерживаемых в Украине лиц Валентин Рыбин заявил, что обмен может состояться утром 7 сентября. Эту информацию подтвердили также источники "Страны", близкие к процессу переговоров.

Мы ведем онлайн-хронику обмена из Москвы и Киева. Материал обновляется.

7:47 Из Лефортово в аэропорт Внуково, откуда, по данным "Страны", будут вылетать заключенные, утром субботы ехать 40 минут, через пол-Москвы. По пробкам - гораздо дольше.

Местные журналисты говорят, что это одна из причин, почему обмен не произошёл вчера, хотя было все готово. Это расстояние вчера они бы преодолели часа за 2-2,5.

7:35 В изолятор въехал микроавтобус "Мерседес" с представительными номерами.

7:21 К СИЗО "Лефортово" подъехал автобус, из которого вышли "космонавты" - спецназ конвоиров ФСБ.

7:17 Как развивались слухи об этом обмене. Краткая предыстория.

Активные слухи об этом стали ходить с середины августа. Об этом перед саммитом "Большой семерки" говорили Владимир Путин и Эммануэль Макрон. О том, что масштабный обмен не за горами заявил и Владимир Зеленский, не называя конкретной даты.

30 августа ожидание обострилось настолько, что после нескольких сообщений в соцсетях и перепостов официальными лицами, журналисты съехались в аэропорт "Киев", туда же выехали и родственники некоторых украинских моряков, но информация не подтвердилась. Однако официальные лица и с украинской, и с российской стороны, сообщили, что переговоры продолжаются. Кроме того, стали происходить освобождения из-под стражи лиц, которые могли быть в списках на обмен.

5 сентября суд освободил из СИЗО подозреваемого в госизмене и работе на ФСБ офицера ВСУ Александр Ракушина. Его готовили к обмену. В тот же день, в преддверии большого обмена, Киев отпустил Владимира Цемаха, которого ранее называл ключевым свидетелем по катастрофе MH17.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия и Украина подошли к финализации переговоров по обмену удерживаемыми лицами, и что обмен будет масштабным. Об этом же сказал и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который встретился с президентом РФ,

По предварительным данным, в обмене, участвуют приблизительно 30 граждан с каждой стороны. В Украину могут вернуться 24 моряка, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб, Сущенко, Панов. Первоначально Москва и Киев договаривались об обмене по формуле "35 на 35".

Детальнее о формуле обмена - в материале "Страны" Названы дата и формула обмена пленными между Россией и Украиной.