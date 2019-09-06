Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько своим первым заместителем. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Уточняется, что Виталий Касько окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, а именно во Львовской транспортной прокуратуре.

Виталий Касько. Фото: liga.net

С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году был назначен заместителем Генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.

Государственный советник юстиции 3 класса.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о будущем первом заме главы ГПУ Касько, который попал под уголовное дело, но быстро из под него вышел.

Также мы сообщали, что Рябошапка уволил главного военного прокурора Матиоса.

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