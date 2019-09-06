Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести Олимпиаду совместно с Россией и Украиной. Об этом сообщает БЕЛТА.

Речь об этом зашла в контексте проведения в Беларуси II Европейских игр, легкоатлетического матча Европа - США, а также совместного с Латвией чемпионата мира по хоккею.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, Лукашенко пригласил Зеленского приезжать в Беларусь в любое время. Зе приглашение принял.

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