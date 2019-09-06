В первой кофейне кондитерской корпорации Roshen, которая принадлежит Петру Порошенко, где вчера побывала "Страна", уже запретили снимать журналистам. Об этом в Facebook сообщила редактор издания "Информатор" (Киев) Алина Харавасил.

"В новой кофейне Порошенко запретили снимать журналистам. Ха", - написала она.

Скриншот: facebook.com/alina.haravasil.91

Кафешка экс-президента Украины работает только два дня и пока в тестовом режиме. Называется она Nice On Cafe и находится в фирменном магазине Roshen (на Проспекте науки). Журналисты "Страны" вчера изучили меню. В нем холодные и горячие напитки, а из сладкого предлагают чуррос с различными начинками. Цена порции 50 гривен, соус в дополнение стоит 25 грн.

Также мы писали о том, что киевская фабрика Roshen увеличила доходы на 44%.