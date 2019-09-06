В субботу, 7 сентября, в киевском метрополитене возможны изменения в работе станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Уточняется, что изменения связаны с проведением концерта на НСК "Олимпийский".

Отмечается, что перед началом концерта возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров на станцию "Олимпийская". После его окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможно ограничение на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Фото: metro.kiev

Концерт на НСК "Олимпийский" запланирован на 18:00. На фестивале Ready.Steady выступят MARUV, Макс Барских, Mozgi, Верка Сердючки, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO и другие.

Ранее "Страна" писала о том, что с 1 ноября в Киеве прекратят продажу бумажных билетов для транспорта и жетонов метро.

Также мы сообщали, что на станции метро в Киеве полицейские задержали двух юных киевлян, у которых в рюкзаках нашли бутылки с коноплей.