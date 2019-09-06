Прокурор Запорожской области Валерий Романов увольняется с должности. Об этом со ссылкой на первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова сообщает "Интерфакс-Украина".

В пятницу, 6 сентября, Сергей Трофимов во время представления нового главы Запорожской облгосадминистрации Виталия Туринка сообщил, что прокурор Запорожской области Валерий Романов написал заявление об увольнении.

Отметим, Романов занимал должность прокурора Запорожской области с октября 2016 года. До этого был следователем прокуратуры в Николаеве, зампрокурора в Кировоградской области, главой Днепропетровской прокуратуры и зампрокурора Харьковской области.

Валерий Романов. Фото: Facebook

Напомним, 2 сентября новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Матиоса.

Также мы писали, что 3 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской.