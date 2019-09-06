Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф. Об этом пишет УП со ссылкой на адвоката Артема Сытника Владислава Кичи.

"Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции", - сказал адвокат. Сытника признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).

До этого Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы касательно его отдыха в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 000 гривен.

Сытник назвал врученный ему админпротокол необоснованным. Он также заявил, что сомневается в беспристрастности судьи, который рассматривает дело о якобы получении им коррупционного подарка.

Напомним, что ГБР открыло дело против Сытника из-за незадекларированного отдыха.

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