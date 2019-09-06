Экс-председателя Госагентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, экс-нардепа Дмитрия Колесникова, которому ранее вместе с экс-нардепом Вилкулом сообщили о подозрении, заподозрили в причинении убытков государству на сумму более 16 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В прокуратуре проводят расследование совершения данного уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия").

По данным следствия, при содействии Колесникова стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в городе Днепр общей площадью почти 7 тыс. кв. м.

Указанный институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и т. д. и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Оно не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный капитал хозяйственных организаций; в отношении него не могут совершаться действия, следствием которых может стать отчуждение имущества предприятия. Чиновник подписал документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизации и отчуждение.

Вилкулу, которому также сегодня было вручено подозрение, инкриминируют нарушение требований законодательства, в результате чего около 2000 пайщиков нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности почти 21 га земли на сумму более 12 млн гривен. Ущерб государству за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ оценили в 0,5 млн гривен.

Кроме того, по данным следствия, Вилкул незаконно изменил целевое назначение 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", на земли промышленности. Эта схема привела к занижению суммы потерь сельскохозяйственного производства на более 5 млн гривен. Эти средства должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом министров.

Напомним, что представление на привлечение к уголовной ответственности Александра Вилкула по этому делу было внесено еще в мае 2018 года Юрием Луценко.

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