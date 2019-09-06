Неизвестный мужчина устроил стрельбу в троллейбусе на улице Федорова Киева, в результате чего ранены два человека. Полиция ищет стрелка, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительным данным правоохранителей, между двумя пассажирами троллейбуса возник конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников конфликта достал из рюкзака пистолет и открыл стрельбу в сторону другого. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего.

После этого злоумышленник скрылся. Очевидцы сообщили полицейским его приметы: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Двоих пострадавших, 28-ми и 43-х лет, госпитализировали. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 7 лет лишения свободы.

Это далеко не первый инцидент со стрельбой в Киеве. Недавно, например, владелец кафе усмирял шумную компанию стрельбой из пистолета.

Также мы писали о том, что на Печерске местный житель устроил по пьяни стрельбу во дворе.