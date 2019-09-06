Великий Диего Марадона не смог долго оставаться в стороне от большого футбола и вернулся к тренерской работе.

Бывший тренер сборной Аргентины возглавил известный клуб Химнасия из города Ла-Плата. Диего Марадона проработает с командой до конца этого года, такой срок указан в контракте. В своем официальном Instagram Диего показал церемонию подписания бумаг и сфотографировался с футболкой Химнасии.

Фото: instagram.com/maradona

Напомним, что Диего Марадона этим летом был вынужден покинуть тренерский мостик в мексиканском клубе Дорадос.

Ранее "Страна" сообщала, что Марадона заявил, что Роналду просто зверь и колдун какой-то.

Также мы писали, что Марадона резко ответил критикам Лео Месси: "Месси не виноват, что Аргентина спустила свой престиж в сортир".