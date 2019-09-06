После ночного нападения на главу ЦИК России Эллу Памфилову, руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что ей необходимо предоставить госохрану. Сама же пострадавшая, которую неизвестный несколько раз ударил электрошокером, сегодня вышла на работу и участвовала в международной конференции.

"Самочувствие Памфиловой позволяет участвовать в публичных мероприятиях, но со СМИ Памфилова общаться не будет", - заявили в пресс-службе ЦИК РФ.

Российским журналистам удалось задать вопрос о самочувствии самой Элле Памфиловой. Она заверила, что все нормально, но комментировать ничего не стала.

В российских СМИ пишут, что неизвестный напал на главу ЦИК ночью в ее собственном доме в подмосковной Истре, когда женщина спустилась на первый этаж дома, чтобы впустить кота. Она получила несколько ударов электрошокером, который он забыл включить, после чего злоумышленник сбежал. Возбуждено уголовное дело. Основной версией следствия называют грабеж.

Ранее "Страна" писала о том, что напавших на съемочную группу канала 112 под Харьковом отпустили под домашний арест.

Также мы сообщали, что в день годовщины нападения на Гандзюк активисты пикетировали здания полиции и облсовета Херсона.