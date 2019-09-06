В отношении оперуполномоченного, ставшего в июне фигурантом смертельного ДТП в Херсонской области, направлен обвинительный акт в суд. Он был за рулем "BMW", которое вылетело на встречную полосу и столкнулось с другой машиной.

Тогда погибла целая семья – мама, папа и их 9-летняя дочь. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом говорится в телеграм-канале директора ГБР Романа Трубы в пятницу, 6 сентября.

"Как оказалось, он (обвиняемый водитель - Ред.) не имел права даже садиться за руль – у него не было водительского удостоверения. Это ужасный пример того, когда люди забывают об ответственности. Потому, садясь за руль, вы берете ответственность не только за свою жизнь. И если этим пренебрегать, последствия могут быть ужасными", - отмечается в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", 5 сентября под Львовом "девятка" и Audi столкнулись лоб в лоб. В ДТП погиб один человек. Трагедия произошла на объездной трассе "Киев - Чоп".

Ранее, вечером 4 сентября в ДТП во Львовской области на автодороге Киев - Чоп столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате погиб один человек, еще 13, в том числе дети, пострадали. Позже выяснилось, что автобус перевозил детей из танцевального и музыкального коллективов на выступление Польшу.