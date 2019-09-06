Завтра, 7 сентября, сборная Украины проведет на выезде очень важный отборочный поединок к Евро-2020 против команды Литвы. Капитан хозяев Федор Черных поделился ожиданиями от домашних матчей против Украины и Португалии.

"Каждый, кто смотрит футбол, знает, какие игроки выступают за сборные Украины и Португалии. Техничные, быстрые исполнители. Это две команды топ-уровня. Очень хорошие футболисты есть не только у португальцев, но и у сборной Украины.

Мы понимаем, что это игроки более высокого уровня. Поэтому будет приятно попробовать свои силы. Если мы выложимся, то сможем сыграть достойно. Нам очень нужна поддержка трибун, когда мы играем против таких сильных команд. Это двенадцатый игрок, в котором мы остро нуждаемся", - рассказал Черных в интервью Федерации футбола Литвы, передает портал Террикон.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Коно, Малина, Марлос и Ярмола полетели со сборной Украины на матч отбора к Евро-2020 против Литвы.