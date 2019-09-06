В пятницу, 6 сентября, прокурор Киевской области сообщил секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

"Во время досудебного расследования установлено, что указанное должностное 29 августа текущего года в помещении Бориспольского городского совета Киевской области подошло к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц. После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить", - говорится в сообщении.

Прокуратура уточняет, что следствие установило наличие достаточных оснований для сообщения секретарю Бориспольского городского совета о подозрении в инкриминируемом преступлении.

10 июля во время встречи с активом Киевской области Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка. Причиной этого стала его судимость за "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений".

"Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня?" - обратился Зеленский к Годунка под аплодисменты присутствующих в зале.

Выходя из зала секретарь горсовета напомнил, что Зеленский говорил, что теперь все "президенты". На это Зеленский ответил: "Ты - точно не президент. У президента нет криминала. Иди гуляй, господи".

Напомним, что в Борисполе секретарь местного горсовета Ярослав Годунок устроил драку с переселенцем из Луганской области. Видео с инцидентом опубликовали в сети.

Также мы сообщали, что "разбойник" Годунок передумал прощать Зеленского и начинает судебную тяжбу против гаранта.





