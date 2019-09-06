В ближайшие выходные, 7-8 сентября, в Украине будет солнечная, комфортная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

В целом по территории страны температура воздуха в субботу поднимется до +23…+29 градусов, что для осени достаточно высоко. В воскресенье будет еще теплее. В то же время на западе похолодает до +19…+23 градусов. В Киеве на выходных будет жарко, без существенных осадков. Воздух прогреется днем до +24…+27 градусов.

При этом Диденко подшутила над украинцами за постоянное недовольство прогнозом погоды. "Украинцы и в раю будут жаловаться на неблагоприятную синоптическую ситуацию, на высокие тарифы для полива райских цветов, недостаточное количество парковок для раймобилей и неправильную организацию размещения птиц на эдемских кустах", - пошутила синоптик.

Фото: facebook.com/ Наталка Діденко

Напомним, что сегодня синоптики обещают на 6 сентября облачную, теплую погоду с дождями.

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