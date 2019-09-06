Заработная плата госслужащих может увеличится на 30% в случае реализации концепции реформирования оплаты труда, подготовленной в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы (НАГС). Одновременно реформой предусмотрена ликвидация всех дополнительных премий. Об этом заявил его глава Константин Ващенко, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Нацагентством подготовлена концепция реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров. Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только "за выслугу лет", что позволяет удерживать людей на государственной службе", - заявил он.

По словам Ващенко, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума. "Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение (зарплат госслужащих) будет процентов 30", - уточнил Ващенко.

Как сообщала "Страна", в Офисе президента Украины готовят законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения госслужащих. Его могут внести как неотложный.

Напомним, что в Украине создают Госслужбу по совести со средней зарплатой в 22 тысячи.