Уже 18 сентября, донецкий Шахтер начнет свой новый поход в Лиге чемпионов. Наша команда встретится в Харькове с грозным Манчестер Сити. В преддверии старта гендиректор Шахтера Сергей Палкин рассказал о планах и надеждах руководства клуба.

"Мы считаем, что если не выйдем из группы, то это для нас будет провал, понимаете. Наша позиция в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий это будет провальная работа, если смотреть именно на Лигу чемпионов как на турнир. Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах - команда, которая играет в Лиге чемпионов и выходит из группы - она сработала", - объяснил Палкин в интервью каналу "Футбол 1", как передает портал Террикон.

Напомним, что после игры с Манчестер Сити Шахтер ждет выезд к Аталанте, сдвоенное противостояние с загребским Динамо, снова "горожане" и заключительный поединок с итальянцами в Харькове.

Ранее "Страна" сообщала, что Коноплянка дебютировал за Шахтер за два дня до матча сборной.