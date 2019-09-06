В четверг, 5 сентября, американская рэп-исполнительница Ники Минаж сообщила о завершении музыкальной карьеры.

По словам 36-летней певицы, она приняла такое решение, чтобы уделить больше времени семье. Об этом говорится в ее твиттер-микроблоге.

"Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны", − написала певица, обращаясь к недоброжелателям. "Обращаясь к фанатам − поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь", - добавила Минаж.

Фото: twitter.com/NICKIMINAJ

Фото: topre.ru

Как сообщала "Страна", Настя Каменских показала в Инстаграме концертный наряд, который напомнил подписчикам Валерия Леонтьева. "Спасибо Лешенька за любовь, поддержку, веру в меня, настрой на концерт, вкусную еду, цветы с утра, поцелуи и конечно, за фото..." - рассыпалась в комплиментах мужу звезда. На одном из снимков она вместе с ним.

Отметим, что Кароль в платье со смелым декольте сравнили с Пугачевой.