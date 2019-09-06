Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский снимает стресс с помощью лекарственного препарата "Глицисед". Упаковка этого средства, лежащая в дверце автомобиля главы государства со стороны его места в салоне, попала в кадр журналиста Александра Гончарова. Об этом автор фото написал на своей странице в соцсети.

"Упаковка очень похожа на таблетки от стресса. Показания к применению таблеток Глицисед:

Основными показаниями к применению являются повышенные нагрузки эмоционального плана, психологическая напряженность, агрессия, конфликтность, вегетативные сосудистые расстройства снижение работоспособности и настроения", - уточнил в своем посте Гончаров и добавил, что фото было сделано у здания Высшего антикоррупционного суда.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал помочь Антикоррупционному суду наказать топ-взяточников.

Также мы сообщали, что помощник Зеленского получил от Госкино 27 млн на фильмы с участием актера Боклана из "Слуги народа" .