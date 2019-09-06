Президент Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию оружия в Украине. Об этом говорится в его ответе на петицию об унормировании оборота оружия.

"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - ответил он.

Президент поблагодарил автора петиции, членов "Украинской ассоциация владельцев оружия", а также подписантов петиции за ее поддержку. "Высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы", - пообещал Зеленский.

Он добавил, что из-за длительного проведения Россией военной агрессивной политики в отношении Украины, и проведения боевых действий на Востоке большое количество оружия находится в незаконно обороте.

В связи с этим глава государства считает, что комплексное и профессиональное изучение ситуации, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности, может стать основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновения дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни.

Напомним, что по данным ГПУ на руках у украинцев 5 миллионов единиц нелегального оружия.

Также мы писали о том, что разрешение на приобретение оружия в Украине необходимо предоставлять только при его покупке.