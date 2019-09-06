По словам адвоката, 6 сентября экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) из-за того, что повестка ему была вручена несвоевременно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с законом повестка вручается за три дня до даты явки... первый день не учитывается. Если повестка датирована 3-м числом, а вызов на 6-е, то трехдневный срок нарушается... Поэтому я сегодня пришел, официально подал соответствующий документ, написал, что повестка с нарушением установленных законодательством сроков, а это является уважительной причиной неявки", - заявил адвокат после посещения ГБР.

Что касается уголовного производства, в рамках которого Порошенко был вызван на допрос в пятницу, то, по словам Голованя, "речь должна была идти о вмешательстве в деятельность судебных органов", это связано с заявлением судей Окружного административного суда Киева "с якобы принятием решения по ПриватБанку".

"Абсурдность ситуации в том... что речь день о созыве СНБО в тот же день, когда было оглашено решение, то есть ни повлиять на решение суда, ни препятствовать чему-либо невозможно было априори", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что считает это политическим преследованием Порошенко. "Это пятое производство, в котором он (Порошенко) был вызван в качестве свидетеля. Но вызван с нарушением требований закона", - пояснил адвокат. Головань не стал уточнять, состоится ли допрос 10 сентября.

Ранее в пятницу директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко снова не прибыл на допрос. По его словам, следователи хотели получить показания Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко должен был прийти в Госбюро расследований сначала еще 3 сентября. Но на два времени в этот день он на допрос не явился заявив, что он заседает в парламенте.

Глава ГБР Роман Труба заявил, что пока Порошенко депутат, привести его на допрос в принудительном порядке не получится. Но уже с 1 января, после отмены депутатской неприкосновенности, это можно будет сделать. А пока ему вручат повторную повестку. Порошенко вызывали по делу о злоупотреблении властью или служебным положением.