В России совершено нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на МВД.

По данным силовиков, в ночь на пятницу, 6 сентября, неизвестные вломились в дом к женщине в подмосковной Истре и несколько раз ударили ее электрошокером.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным источников, основной версией нападения на дом Эллы Памфиловой является ограбление. Также сообщается, что руководство МВД РФ взяло на контроль расследование разбойного нападения на дом главы ЦИК РФ Памфиловой.

Как заявили в Аппарате ЦИК РФ, подвергшаяся нападению Памфилова здорова и принимает участие в международной конференции в Москве.

Отметим, что в это воскресенье, 8 сентября, в России пройдет единый день голосования. В том числе выборы состоятся и в столице - в Мосгордуму, из-за недопуска к которым все последние выходные проходили акции протеста.

Напомним, из-за нелегитимных выборов в Крыму председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попала в базу сайта "Миротворец".

Также мы сообщали, что экс-нардепа от Радикальной партии Скуратовского объявили в розыск из-за прошлогоднего нападения на главу сельсовета под Киевом.