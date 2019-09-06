Президент Владимир Зеленский назначил главой Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Сегодня, 6 сентября, его официально представил в стенах Запорожской ОГА заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Фото: zoda.gov.ua

Туринок является совладельцем Ровенского домостроительного комбината, который изготовляет бетон и другие строительные материалы. Согласно его декларации, ему также принадлежит половина частного строительного предприятия "Интертрейд" и треть компании "Вест-Пром", которая продает древесину, стройматериалы и санитарно-техническое оборудование.

Новоназначенный глава Запорожской ОГА женат и у него есть трое детей. Все недвижимое имущество – жилой дом площадью 737 кв. м и квартира площадью 71 кв. м – записаны на супругу Галину. Помимо этого, с 2012 года она арендует земельный участок на 2 тыс. 884 кв. у Запорожского горсовета.

За прошлый год Туринок заработал 184 тыс. грн, а его жена, которая тоже работает в Ровенском домостроительном комбинате – 128 тыс. 358 грн. По данным декларации, у Туринка нет автомобиля, а его жена владеет Mazda 6 2015 года выпуска, которую она приобрела за 807 тыс. грн.

Также в декларации указано, что новый губернатор Запорожской области имеет сбережения в банке – 55 тыс. 829 грн, 1 тыс. долл. и 82 евро. Наличными он хранит 170 тыс. долл. и 120 тыс. евро. У его жены Галины – 23 тыс. евро и 31 тыс. долл. наличными.

СМИ пишут, что Туринок любит путешествовать и никогда прежде не работал на государственной службе. Он почти неизвестен жителям Запорожской области. Его деятельность больше известна на западной Украине: он основал ряд предприятий в Луцке и Ровно, которые занимаются переработкой отходов и металлолома.

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