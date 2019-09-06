Коллектив телеканала NewsOne продолжает борьбу за свои права. После обращения к главе Евросовета Дональду Туску, журналисты канала направили официальное письмо и высокому представителю Евросоюза Федерике Могерини.

"Это письмо появилось из-за факта наступления на свободу слова и попытки ввести в Украине цензуру", - уточнили в пресс-службе канала.

Напомним, что в четверг, 5 сентября, состоялось очередное заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию, где решалась судьба телеканала. В ходе рассмотрения вопроса регулятор принял решение направить обращение в суд, где должны решить - оставлять NewsOne лицензию на вещание или нет.

Отметим, телеканал обвиняется в распространении в Украине "языка вражды" и разжигании ненависти в обществе. При том, что все эти обвинения базируются на высказываниях гостей NewsOne, а не самих ведущих и журналистов.

Помимо этого решение Национального совета основано на многочисленных нарушениях закона, которые имели место до и во время проведения внеплановой проверки телеканала.

"Вероятно, получить индульгенцию за старые грехи от новой власти важнее, чем придерживаться демократических принципов и отстаивать идеалы правового государства", - считают на NewsOne.