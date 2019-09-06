Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку секретариатом правительства канцелярских предметов с символикой Кабмина. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - написал Дубилет в соцсети.

Фото: instagram.com

Напомним, на днях Дмитрий Дубилет заявил о том, что с 1 октября в Украине бумажный документообмен между государственными органами хотят заменить на электронный. А полную диджитализацию документооборота правительство планирует завершить в ближайшие 1-2 года.

Ранее "Страна" писала о том, что новый министр Кабмина Дубилет планировал построить в Лондоне единорога и пообещал не красть.

Также мы писали, чем известен новый министр, который работал в Приватбанке и собирался переезжать в Лондон.