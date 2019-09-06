Украинка Лера Бублейко поучаствовала в рекламной фотосессии для бренда футболиста Криштиану Роналду "CR7". 21-летняя модель уже много лет работает в США.

Фото с Роналду опубликованы в Инстаграме девушки. Ранее в интервью она рассказывала, что родилась в Киеве и с 1-го класса занималась бальными танцами.

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Фото: instagram.com/lerabubleyko

Как сообщала "Страна", Роналду оставил космические чаевые персоналу на Royal Villa Methoni. Он был так рад своему пребыванию и отличному сервису, что оставил около 20 000 евро на чаевые сотрудникам резиденции.

Отметим, что Криштиану Роналду купил самое дорогое авто в мире. Роналду сможет прокатиться на ней не раньше 2021 года, когда инженеры завершат все работы на автомобиле.