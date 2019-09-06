Народные депутаты Верховной Рады минувшего VIII созыва от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников извещены о подозрении в совершении преступления, а также начат их розыск. Об этом на своей странице в соцсети сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и Верховная Рада, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", - написал Луценко в Facebook.

Скриншот: facebook.com/Юрій Луценко

Напомним, в мае 2018 года генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности в Александрав Вилкула. По данным правоохранителей, экс-председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с /х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Тогда Рада не поддержала снятие неприкосновенности с Вилкула.

Ту же процедуру генпрокурор пытался осуществить в отношении нардепа Дмитрия Колесникова, которого Юрий Луценко обвинил в том, что он, находясь на посту главы Агентства госимущества, в 2014 году подписал документы, согласно которым были отчуждены два цеха ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в Днепропетровске. Рада не поддержала представление генпрокурора.