Григорий Коломойский, старший сын олигарха Игоря Коломойского, 5 сентября впервые сыграл за баскетбольную команду "Днепр" в неофициальной игре с литовским "Невежисом". Об этом сказано на сайте Федерации баскетбола Украины.

Отмечается, что в Литве Днепр победил "Невежис" из Кедайняя со счетом 84:78. Ключевой рывок команда Дениса Журавлева сделала в третьей четверти. За Коломойским-младшим не числится ни голов, ни эффективных передач. Впрочем, выглядит он эффектно: высокий, курчавый, бородатый и похожий на своего отца.

Попадет ли Коломойский в основной состав в этом сезоне - пока неясно.

Невежис – Днепр 78:84 (20:22, 22:24, 15:23, 21:15)

Днепр: Корниенко 20, Закурдаев 13, Глебов 7, Дугат 6 + 7 передач + 5 подборов + 5 перехватов + 5 потерь, Чумаков 2 – старт, Тимофеенко 16 + 5 подборов + 3 передачи, Санон 10 – 3 потери, Шундель 8, Натяжко 2 + 4 подбора, Сизов 0, Фесенко 0, Коломойский 0

Фото: БК "Днепр"

Ранее "Страна" разбиралась в том, о чем и зачем олигарх Зеленский ведет переговоры с олигархами, в том числе и Коломойским.