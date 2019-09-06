Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил детскую книгу под названием "Hey, Grandude!" (Эй, дедуля!). Сообщение об этом появилось на странице артиста в Twitter.

"Вжик, бах, пшик, первая детская книга Пола Маккартни с картинками "Hey, Grandude" поступила в продажу!", - говорится в сообщении.

Zing, bang, sizzleMy book #HeyGrandude is published today! See the compass needle spin, let the magic fun begin!https://t.co/ckZUaKqFOL pic.twitter.com/Z1M6IkklkJ — Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 5, 2019

Книга посвящена пожилому человеку и его четверым внукам, которые отправляются с ним на поиски приключений. По словам Маккартни, образ Grandude воплощает в себе черты "дедушек по всему миру". Прозвище Grandude (сочетание слов grandad - дедушка и dude - чувак) появилось из жизни - так музыканта называл один из его восьми внуков.

Фото: penguin.co.uk

Иллюстрации к книге музыканта создала канадская художница Кэтрин Дерст. Произведение будет доступно также и в формате аудиокниги.

Презентация издания с участием легендарного музыканта состоится 6 сентября в одном из магазинов в центре Лондона.

Напомним, это не первая книга Маккартни для детей. В 2005 году сэр Пол выпустил сказочную повесть "Высоко в облаках" , которую он создал совместно с писателем Филипом Арда и мультипликатором Джеффом Данбаром.

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