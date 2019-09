Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил детскую книгу под названием "Hey, Grandude!" (Эй, дедуля!). Сообщение об этом появилось на странице артиста в Twitter.

"Вжик, бах, пшик, первая детская книга Пола Маккартни с картинками "Hey, Grandude" поступила в продажу!", - говорится в сообщении.

Zing, bang, sizzleMy book #HeyGrandude is published today! See the compass needle spin, let the magic fun begin!https://t.co/ckZUaKqFOL pic.twitter.com/Z1M6IkklkJ