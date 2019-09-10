10 сентября Apple поведет свою ежегодную презентацию, на которой представит три новых модели iPhone и другие новинки. Ожидается, что это будут "умные часы" Apple Watch, наушники Air Pods и 16-дюймовый MacBook Pro. Мы собрали информацию, когда состоится мероприятие и что на нем ожидается.

Где и когда смотреть

Мероприятие состоится в Театре Стива Джобса в Калифорнии. Трансляция на английском языке будет доступна на официальном сайте компании. Она начнется в 20:00 по киевскому времени.

Интересно, что на анонсах-приглашениях американская компания разместила свой цветной многослойный логотип. Пользователи гадают, что это означает. Одни считают, что это подсказка к палитре цветов новых iPhone, другие, что в "Эппл" вспомнили старый логотип, а на новых смартфонах может появиться радужное яблочко, третьи - что это дань ЛГБТ-сообществу, к которому принадлежит нынешний руководитель Тим Кук.

Слоган презентации этого года - By innovation only.

Одновременно с американской Apple проведет и китайскую презентацию, но из-за разницы во времени она пройдет уже 11 сентября.

Что представят 10 сентября

Ожидается, что "яблочная компания" представит три модели iPhone. Это будут сиквелы, то есть обновленные, но не совершенно новые гаджеты. По слухам, продолжения iPhone XS и XS Max "реинкарнируются" в iPhone 11 Pro (экран 5,8 дюйма) и iPhone 11 Pro Max (6,5 дюйма). А iPhone XR в версии 2019 года станет iPhone 11 (6,1 дюйма).

Самым заметным изменением в них должна стать система тройных камер на панели сзади, позволяющая делать сверхширокоугольные фото и видео. Дополнительные датчики смогут уменьшать масштаб и забирать больше пространства в кадр (оптическое увеличение подрастет с двух- до трехкратного). Они будут делать три изображения одновременно, чтобы автоматически корректировать получившееся изображение.

Планируется, что будет увеличена емкость, но до каких параметров. пока точно неизвестно. Также обещают функцию беспроводной зарядки других гаджетов Apple от новых "айфонов" - например Apple Watch или AirPods.

Ожидается, что новинки смогут продемонстрировать улучшенную работу процессора. А вот слухи, что смартфоны будут поддерживать 5G, похоже, не подтвердятся и такая возможность появится не ранее 2020 года.

Кроме "яблочных смартфонов" любители техники ждут, что в Купертино 10 сентября покажут и другие гаджеты. Например, пятое поколение Apple Watch. Пока не слышно, что компания Джобса собирается предложить что-то революционное, но из возможных изменений - в перечне доступных материалов корпуса появится титан.

На следующей неделе в Apple могут порадовать и новыми Air Pods с повышенной шумоизоляцией и влагостойкостью.

В списке возможных новинок также MacBook Pro на 16 дюймов и с тонкими рамками, обновленная линейка iPad и умные колонки HomePod.

Когда можно будет купить iPhone 11

Ожидаемая дата старта продаж - 27 сентября. Такой промежуток между Apple event 2019 и поступлениями в магазины сделали, чтобы успеть наладить поставки и избежать проблем прошлых лет.