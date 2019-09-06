В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу возобновит выступления в отборочном турнире Евро-2020. Команда Шевченко в Вильнюсе сыграет с Литвой.

Букмекеры признали безоговорочным фаворитом подопечных Шевы. В William Hill на победу сборной Украины коэффициент 1,30, на ничью - 5,00, на выигрыш литовцев - 11,00.

Причем, все букмекерские конторы отдают нашей команде безоговорочное преимущество. Вот еще два примера...

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Напомним, что подопечные Андрея Шевченко уже прилетели в Вильнюс.

В прямом эфире встречу, которая начнется в 19.00, 7 сентября покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Как сообщала "Страна", арбитры встречи из Боснии и Герцеговины. Главным судьей назначен Ирфан Пельто. На бровках Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельж. Обязанности четвертого арбитра возложены на Драгана Петровича.

Отметим, что в составе сборной Украины появилась первая потеря перед играми с Литвой и Нигерией.