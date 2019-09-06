Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежат права на "КВН", стал Александр Масляков-младший, пишет Интерфакс.

Ранее 51% "АМИК" принадлежало Александру Васильевичу Маслякову, а остальные 49% - его жене Светлане. С 5 сентября, по данным "СПАРК-Интерфакс", Масляков-младший стал владельцем 50% "АМИК", а доли его отца и матери снизились до 25,5% и 24,5% соответственно.

Масляков-младший Фото: avatars.mds.yandex.net

Александр Масляков-старший создал ТТО "АМИК" в марте 1990 года как творческий коллектив, объединивший часть молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Компания выпускает передачу "КВН".

Александру Васильевичу Маслякову 77 лет. Он был соведущим, а затем ведущим "КВН" в 60-х, и ведет программу с момента ее возрождения в 1980-х.

Александру Александровичу Маслякову 39 лет. Он является гендиректором "АМИК". В 2002 году он окончил МГИМО, и с 2003 года является ведущим "Премьер-лиги КВН".

Напомним, что в 2017 стало известно, что Александр Масляков ушел с поста главы "Планеты КВН".

Однако он остался ведущим КВН и после своего увольнения.