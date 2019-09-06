В России два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что все произошло во время тренировочного полета из-за потери визуального контакта. Ведущий истребитель ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке отвернуть самолеты они столкнулись еще раз, в двигатель одной из боевых машин попали обломки.

По данным источника, самолеты удалось посадить, пилоты не пострадали, но сами истребители серьезно повреждены.

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