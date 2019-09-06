В России во время тренировочного полета столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34
В России два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
Уточняется, что все произошло во время тренировочного полета из-за потери визуального контакта. Ведущий истребитель ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке отвернуть самолеты они столкнулись еще раз, в двигатель одной из боевых машин попали обломки.
По данным источника, самолеты удалось посадить, пилоты не пострадали, но сами истребители серьезно повреждены.
Ранее "Страна" писала о том, что выступление украинского летчика на истребителе второй месяц подряд признают лучшим в мире.
Также мы сообщали, что появилось видео высшего пилотажа российского истребителя пятого поколения Су-57.