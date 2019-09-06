Журналисты NewsOne обратились к Дональду Туску из-за атак на свободу слова в Украине
В четверг, 5 сентября, в Нацсовете по телевидению и радиовещанию единогласно утвердили решение о вынесении телеканалу NewsOne третьего предупреждения с последующим обращением в суд с целью аннулирования лицензии. Таким образом, Нацсовет решил наказать телеканал за оппозиционную позицию.
Журналисты телеканала обратились к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой обратить внимание на преследование свободы слова в Украине.
"Доводы руководства телеканала представители Нацсовета так и не услышали. Или не захотели этого сделать, а вместо этого дали слово националистам, которые непонятно каким образом оказались на заседании, куда гостей пропускают только по заранее заверенным спискам.
В NewsOne расценивают это, как давление на свободу слова, а также введение в Украине цензуры.
В связи с этим мы обратились к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и оказать на нее влияние.
Ведь в стране, где пятый год идет война свободу слова ограничивать нельзя!", - отмечают журналисты NewsOne.
Олеся Медведева разбиралась, как при Зеленском порохоботы расправляются с телеканалом NewsOne:
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