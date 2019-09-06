Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отчитался, что в первый день работы получил 14 ходатайств. Об этом сообщается на его странице в соцсети.

"Результаты первого дня работы: в ВАКС поступило 14 ходатайств. Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство началось не только торжествами, но и реальными делами",- уточнили в суде.

Фото: facebook.com

Напомним, что 5 сентября глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич объявила о начале работы суда. По предварительным подсчетам, из местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3 000 уголовных производств, из которых 190 - из НАБУ и САП.

Ранее "Страна" писала о том, что начавший работу Антикоррупционный суд получил первый обвинительный акт от САП.

Также мы сообщали, что Зеленский пообещал помочь Антикоррупционному суду наказать топ-взяточников.