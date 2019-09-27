27 сентября православные отмечают Воздвижение - один из двенадцати великих церковных праздников, дата которого не меняется. Праздник связывают с обнаружением Господнего Креста и его поднятием из земли спустя несколько сотен лет после распятия Иисуса Христа. В народе считают, что 27 сентября бабье лето заканчивается и наступает осенний холод.

История церковного праздника

Римский император Константин в 326 году прекратил гонения на христиан и организовал поиски креста, на котором распяли Иисуса Христа. Вначале ему удалось разыскать пещеру Гроба Господня, а рядом с ней обнаружили три креста. Согласно сказаниям, искомую святыню выявили, когда кресты стали по очереди прикладывать к умершим людям. Во время такого ритуала один из покойников воскрес. По другой версии, крест нашли, когда исцелилась больная женщина. Есть и армянская легенда про крест Мессии, на котором расцвели цветы. После обнаружения креста в Иерусалиме построили храм Воскресения Христова.

Второе важное событие произошло 14 сентября 628 года, когда Крест вернули из Персии в Иерусалим. Его захватил царь Хозрой, разграбив храм Воскресения. А своему второму торжественному воздвижению святыня обязана императору Ираклию. Дальнейшая его судьба неизвестна. Есть общепринятая версия, что его разделили на несколько частей и поместили в разных храмах.

Народные приметы и обычаи. Что можно и нельзя делать

На Воздвижение "лето отодвигает осень", что означает завершение летнего тепла и наступление холодов, которые становятся с каждым днем все ощутимее. Последние птицы улетают в теплые края, а змеи уползают на зиму в норы. Поэтому было принято запирать все двери, чтобы гады не попали в помещение. Есть поверье, что змея, укусившая человека на Воздвижение, будет обессилена и не сможет уползти в нору. А человек, увидевший последнюю стаю птиц, может осуществить любое желание.

К празднику старались убрать все овощи и корнеплоды, чтобы урожай не испортили заморозки. В огороде сажали яблони и кусты смородины - работы велись до середины октября. В этот день готовили блюда из капусты, из-за чего в народе этот день прозвали "Капустницей". А вот в лес за грибами-ягодами сегодня ходить нельзя, чтобы не оказаться в змеиной яме. Также в народе считается нежелательным что-то начинать сегодня, загадывать, потскольку все закончится неудачей.

Верующие в праздник посещают церковь, слушают проповеди, постятся. Накануне праздника на вечерней выносится Крест для поклонения верующих, поется тропарь: "Кресту твоему поклоняемся, владыко...". Праздник проводят в тишине за молитвой. Некоторые святят воду и ею окропляют жилье.

В новом храме только на Воздвижение ставят колокола или кресты на макушке. Очевидно, это связано с историей праздника. Также сегодня традиционно совершаются обходы или крестные ходы с иконами и молитвами.

На Воздвижение не ходят на кладбище, чтобы убирать могилы, но помянуть усопшего разрешается. Однако без застолья.

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